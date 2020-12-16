Сбербанк предоставит Иркутску кредиты на специальных условиях

Вопросы дальнейшего сотрудничества и реализации кредитных проектов обсудили на рабочей встрече с мэром города Иркутска Русланом Болотовым Председатель Байкальского Банка Сбербанка Александр Абрамкин и заместитель Председателя Байкальского банка Сбербанка Юлия Кальвина.

Банк в ноябре 2020 года выиграл аукцион на привлечение кредита в размере 837 миллионов рублей для нужд бюджета Иркутска. Как сообщают в пресс- службе администрации города разрыв между доходами и расходами казны возник в результате пандемии коронавируса, оказавшей негативное влияние на сферу экономики областного центра.

Руслан Болотов, мэр. г. Иркутска:

«Ухудшение экономической ситуации в связи с пандемией коронавирусной инфекции негативно отразилось на поступлении доходов в местный бюджет. В результате дефицит бюджета города увеличен в октябре текущего года на 837 млн рублей. В ноябре состоялся аукцион на право заключения муниципального контракта на получение кредита на сумму, покрывающую дефицит. Победителем аукциона признан ПАО Сбербанк, который предложил наиболее низкую цену. Благодаря сниженной процентной ставке, на обслуживание муниципального долга, казна Иркутска сэкономит более 28 миллионов рублей».

Программой муниципальных заимствований мэрией Иркутска в текущем году было запланировано привлечение кредитов коммерческих банков на финансирование дефицита бюджета и погашение ранее полученных кредитов. В сентябре 2020 года также состоялся аукцион, по результатам которого с ПАО Сбербанк был заключен муниципальный контракт на предоставление Иркутску кредита со сроком пользования – три года.

Александр Абрамкин, Председатель Байкальского банка Сбербанка:

«Наш банк много лет сотрудничает с администрацией города Иркутска во многих направлениях, в том числе и в части кредитования бюджета, и мы всегда рады помогать областному центру в реализации задач, жизненно-важных для населения. Мы приняли решение предоставить городу специальную сниженную ставку кредитов не только по линии, открытой в ноябре этого года, но и по займу, направленному на обеспечение бюджетных расходов, в сентябре этого года. Считаем, что в условиях пандемии, которая нанесла удар по многим секторам экономики, для бюджета многотысячного города это должно стать существенной поддержкой».

В ходе рабочей встречи стороны также обсудили дальнейшие планы мэрии Иркутска по финансовому оздоровлению муниципальных предприятий города. В частности, возможность предоставления Сбербанком финансового обеспечения заявок МУП «Иркутскавтодор», необходимого для участия предприятия в конкурсе на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог Иркутска. В случае признания МУП «Иркутскавтодор» победителем в конкурсе по содержанию дорог Сбербанк выразил готовность предоставить банковские гарантии на обеспечение исполнения выигранных контрактов и невозобновляемые кредитные линии для финансирования запланированных затрат.

Еще одним итогом встречи представителей Сбербанка с главой Иркутска стала предварительная договоренность о возможном открытии льготной кредитной линии на реализацию городом права заключения муниципальных контрактов. Также принято решение о выделении кредитных средств в размере 100 млн рублей для покрытия текущих расходов МУП «Комбинат школьного питания» г. Иркутска. Байкальский банк Сбербанка поддержит и МУП «Горзеленхоз» - банковской гарантией и финансированием контракта на озеленение Иркутска.