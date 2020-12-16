На рейсах S7 Airlines домашние животные могут летать на соседнем с хозяином кресле

S7 Airlines, участник глобального авиационного альянса oneworld, предлагает путешественникам возможность провозить питомцев в салоне самолета на соседнем рядом с собой кресле. Такой перелет нужно запланировать заранее и сразу оформить авиабилет на два места – на себя и на животное.

В салоне животное может размещаться только в экономическом классе, на месте у окна рядом со своим хозяином. В течение всего полета кошка, собака или птица должна оставаться внутри жесткого контейнера, не превышающего по длине-ширине-высоте 55х40х40 см. Контейнер закрепляется на кресле специальными ремнями безопасности (именно поэтому исключается перевозка в мягких переносках). Всего в салоне самолета могут лететь два питомца

Тарифы для перевозки животных на кресле соответствуют действующим тарифам на авиабилеты по выбранному направлению. В настоящее время оформить такую перевозку питомца можно в контактном центре или представительствах S7 Airlines. Вес животного с учетом контейнера не должен превышать 23 кг.

Альтернативой путешествию на отдельном месте остается перевозка в салоне под впереди стоящим креслом. В таком случае пассажиры могут взять с собой в салон питомцев весом не более 10 кг в контейнере высотой не более 20 см или в мягкой сумке-переноске не больше 55×40×25 см.

Ранее «Аэрофлот» исключил пассажира из программы лояльности из-за перевозки жирного кота.

Авиакомпания «Аэрофлот» исключила пассажира самолета Москва - Владивосток из программы лояльности и аннулировал все бонусные мили. Мужчина допустил грубые нарушения: не сдал кота весом более 8 кг для перевозки в багаж; вынимал животное из контейнера на борту. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Хозяин кота написал на Facebook, что его не пустили на борт, потому что вес питомца превышал установленные нормативы и его требовалось сдать в багаж. Чтобы избежать этого, он предъявил при досмотре другого кота — похожего, но меньшего веса. Так ему удалось получить посадочный талон.