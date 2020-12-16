"Черных кредиторов" и финансовые пирамиды выявили в Приангарье

Эксперты Сибирского ГУ Банка России за 9 месяцев 2020 года выявили в Иркутской области 23 нелегальных участников финансового рынка. Большинство из них оказались черными кредиторами.

Среди нарушителей в Иркутской области были выявлены нелегальные ломбарды. Под видом ломбарда комиссионные магазины незаконно выдавали займы, принимая в залог имущество от граждан. Обнаружены и нелегальные компании, которые действовали под видом микрофинансовых организаций.

В пяти случаях нелегальные участники финансового рынка имели признаки финансовой пирамиды.

«Для поиска новых участников организаторы пирамид все чаще используют Интернет, обещают высокий и гарантированный доход в сжатые сроки. Нередко в сети также можно встретить рекламу выгодных предложений быстро оформить кредит или заём, даже тем, у кого плохая кредитная история. В офисе ли вы или в Интернете заключаете финансовую сделку, в каждом случае проверяйте компанию. Если её нет в списке участников финансового рынка на сайте Банка России, то это нелегал. Проверить финансовую компанию поможет мобильное приложение ЦБ-онлайн, достаточно его установить и ввести известные реквизиты организации», — отметил Игорь Коржук, управляющий Отделением Иркутск Банка России.

Всего с начала 2020 года Банк России в Сибирском федеральном округе, а также в Республике Бурятии и Забайкальском крае выявил 135 нелегальных участников финансового рынка.