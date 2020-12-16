В Улан-Удэ открылась первая в Бурятии «Точка кипения»

Проект создан для проведения образовательных и дискуссионных мероприятий, форсайт-сессий, открытых лекций, сообщают в администрации республики.

Коворкинг-центр «Точки кипения», созданный в 8 корпусе БГУ при поддержке Агентства стратегических инициатив, посетил Глава Бурятии. Алексей Цыденов оценил возможности нового пространства и отметил, что «Точка кипения» должна стать доступна не только для студентов, но и для всего креативного сообщества республики.

Формат работы «Точки кипения» подразумевает постоянный обмен лучшими практиками с другими регионами. Таким образом, пространство предназначено для активной части общества, принимающей участие в формировании образа будущего: технологических и социальных предпринимателей, молодых ученых и инженеров, художников и дизайнеров, представителей общественных организаций, реального и финансового сектора, малого и среднего бизнеса, новаторов и студентов, педагогов и школьников, развивающих свои идеи и бизнес.