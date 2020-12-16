Мэрия Иркутска отказалась платить подрядчику за некачественные дороги

Всего недобросовестные исполнители потеряли более 41 млн рублей, сообщают в пресс-службе мэрии.

Кроме этого, с подрядчиками, не выполнившими обязательства, была проведена претензионная работа, за каждый день просрочки компаниям начислены пени. В текущем году специалисты проинспектировали объекты, ремонтируемые в 2017-2019 годах. Согласно гарантийным обязательствам устранено более 1500 дефектов за счет средств подрядных организаций.

– В ходе проверок в летний период на многих объектах были претензии к подрядчикам: по несоблюдению СНиП, неоднократному срыву графиков, ненадлежащему межремонтному содержанию дорог. Помимо этого, подготовка в 2019 году была проведена не должным образом. Проектно-сметная документация была подготовлена, мягко говоря, некачественно, – подчеркнул мэр Руслан Болотов. – Теперь мы реализовываем качественно иной подход к дорожному ремонту в Иркутске.

Также изменения федерального законодательства дают нам возможность четко прописать в конкурсной документации все те требования, которым обязана соответствовать подрядная организация.