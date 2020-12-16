Новости

«Сбербанк страхование» выплатила более 3,3 млн руб. корпоративному клиенту

СК «Сбербанк страхование» выплатила корпоративному клиенту более 3,3 млн руб. по страхованию гражданской ответственности, сообщают в организации.  

Переполненный водой пожарный бак, расположенный на 41-м этаже одного из высотных зданий в Москве, стал причиной залива помещения, находящегося этажом ниже. В результате этого происшествия была повреждена внутренняя отделка помещения арендатора.  

СК «Сбербанк страхование» признала случай страховым и произвела собственнику здания выплату в рамках страхования гражданской ответственности перед третьими лицами для возмещения ущерба арендатору.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании