«Сбербанк страхование» выплатила более 3,3 млн руб. корпоративному клиенту

СК «Сбербанк страхование» выплатила корпоративному клиенту более 3,3 млн руб. по страхованию гражданской ответственности, сообщают в организации.

Переполненный водой пожарный бак, расположенный на 41-м этаже одного из высотных зданий в Москве, стал причиной залива помещения, находящегося этажом ниже. В результате этого происшествия была повреждена внутренняя отделка помещения арендатора.

СК «Сбербанк страхование» признала случай страховым и произвела собственнику здания выплату в рамках страхования гражданской ответственности перед третьими лицами для возмещения ущерба арендатору.