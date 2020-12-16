Семь участников от Иркутской области стали призёрами VIII национального чемпионата Ворлдскиллс Россия

В 2020 году 19 участников от региона выступили в финале VIII национального чемпионата Ворлдскиллс Россия по 27 компетенциям, сообщают в администрации области.

Участники представляли три возрастных категории: юниоры, студенты, специалисты (в номинации Навыки мудрых). Семь из них стали призерами. Медальоны за профессионализм и дипломы получили:

Николай Виноградов (Иркутск),

Максим Похолкин (Братск),

Данил Новоселов (Иркутск),

Антон Миронов (Белореченск),

Мария Петрова (Ангарск).

Бронзовую медаль вручили Андрею Черепкову (Тулун), Алексею Семенову (Иркутск).

В конце ноября в дистанционной форме прошел и VI Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Призером от Иркутской области стала студентка Иркутского техникума авиастроения и материалообработки Анастасия Шмакова.

Серебряную медаль и диплом ей и ее наставнику, мастеру производственного обучения Галине Мелеховой вручил Игорь Кобзев. Также глава региона отметил благодарственными письмами 12 ветеранов системы профессионально-технического образования Иркутской области.