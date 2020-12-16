Семь участников от Иркутской области стали призёрами VIII национального чемпионата Ворлдскиллс Россия

В 2020 году 19 участников от региона выступили в финале VIII национального чемпионата Ворлдскиллс Россия по 27 компетенциям, сообщают в администрации области.
Участники представляли три возрастных категории: юниоры, студенты, специалисты (в номинации Навыки мудрых). Семь из них стали призерами. Медальоны за профессионализм и дипломы получили:
- Николай Виноградов (Иркутск),
- Максим Похолкин (Братск),
- Данил Новоселов (Иркутск),
- Антон Миронов (Белореченск),
- Мария Петрова (Ангарск).
Бронзовую медаль вручили Андрею Черепкову (Тулун), Алексею Семенову (Иркутск).
В конце ноября в дистанционной форме прошел и VI Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Призером от Иркутской области стала студентка Иркутского техникума авиастроения и материалообработки Анастасия Шмакова.
Серебряную медаль и диплом ей и ее наставнику, мастеру производственного обучения Галине Мелеховой вручил Игорь Кобзев. Также глава региона отметил благодарственными письмами 12 ветеранов системы профессионально-технического образования Иркутской области.