На третий мост в Улан-Удэ дополнительно выделили 150 млн рублей

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном распределении средств Федерального дорожного фонда. Существующий лимит на строительство моста через реку Уда и Транссибирскую магистраль в створе улиц Сахъяновой и 3-я Транспортная увеличен с 405 млн рублей до 555 млн рублей.

Строительство ведется по поручению Президента России Владимира Путина в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы были начаты ОАО «Хотьковский мост» весной этого года, завершить их планируется в 2024 году. Общая стоимость объекта составляет 7,5 млрд рублей.

Третий мост через Уду поможет снять нагрузку с существующих мостов на улице Бабушкина и проспекте Автомобилистов и улучшить ситуацию всей улично-дорожной сети Улан-Удэ. Результаты исследований показали, что уровень загрузки моста на проспекте Автомобилистов составляет 31 708 автомобилей в сутки, что превышает нормы в 2,5 раза. Загрузка моста на улице Бабушкина составляет 56 175 автомобилей в сутки, что превышает нормы в 2,95 раза.