27 ёлочных базаров начнут работать в Иркутске

В Иркутске с 18 декабря начнут работать елочные базары. До 31 декабря горожанам будут предложены живые ели, сосны, лапник. Для их организации базаров определены 27 площадок во всех районах города.

Правобережный округ: улица Баррикад – остановка общественного транспорта «Братская», ул. Шевцова – ост. «Город Мастеров», ул. Радищева – ост. «Северная», ул. Тимирязева – ост. «Музей Декабристов», ул. Урожайная – ост. «Копай», ул. Рабочего Штаба – в районе дома № 62.

Октябрьский округ: в районе дома № 209 «а» на улице Байкальская, ул. Волжская, 3, ул. Депутатская, 14.

Свердловский округ: в районе дома 2а на улице Академическая, ул. Лермонтова – ост. «Жуковского», мкр Первомайский, 62, в районе въезда в мкр Университетский, мкр Юбилейный, 42, бул. Рябикова, 5б, ул. Маяковского, 5, ул. Лермонтова – ост. «Академгородок», ул. Терешковой, 23, мкр Ершовский – ост. «Магазин «Лучик».

Ленинский округ: ул. Розы Люксембург – ост. «Автостанция» и ост. «Школьная», ул. Розы Люксембург, 215в, ул. Муравьева, 17, ул. Тельмана, 38, ул. Шишкина, 9, ул. Ярославского – ост. «7-й микрорайон», ул. Воровского, 10/1.