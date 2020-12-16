В центре Иркутска к Новому году появится «звездное небо»

В сквере имени Кирова к Новому году установят новые светодиодные фигуры. Также главную городскую площадь украсит праздничная иллюминация – «звездное небо». Об этом рассказал мэр города Иркутска Руслан Болотов.

– Сейчас ведется праздничное оформление города. Традиционные ёлки установят в сквере имени Кирова, на острове Конный, заливе Якоби. Там же появятся ледовые фигуры. Тема в этом году – сказочные персонажи. А на Якоби будут установлены фигуры в виде мировых достопримечательностей: Большой театр, Эйфелева башня, Биг бен, Сиднейская опера и другие. На Конном будет работать каток – подчеркнул Руслан Болотов..

31 декабря по телевидению и в сети Интернет будут транслировать фильм-концерт «Иркутск, с новым годом!». Горожане впервые увидят полнометражный фильм в таком формате местного производства.