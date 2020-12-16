Иркутское УФАС будет контролировать рост цен на продукты

Иркутское УФАС России провело 15 декабря совещание с представителями Прокуратуры Иркутской области, Министерства сельского хозяйства Иркутской области и Службы потребительского рынка Иркутской области. Темой обсуждения стала разработка плана мер, направленных на снижение цен на рынках социально значимых продовольственных товаров (сахар, растительное масло и т.п.).

На совещании ведомства договорились о координации совместных действий и обмена поступающей информации.

Ранее, 14 декабря, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал несколько постановлений для стабилизации ситуации с ценами на рынке продуктов. В частности, Минсельхоз, Минпромторг и ФАС заключат спецсоглашения с производителями продовольствия и торговыми сетями для сдерживания цен на отдельные виды товаров. Соглашения будут действовать до конца первого квартала 2021 года. Меры приняты после резкого роста цен на отдельные виды продуктов, такие как сахар, подсолнечное масло, мука, хлеб. Президент Владимир Путин поручил в течение недели решить вопрос с ростом цен.