Банкиры прогнозируют рост процентных ставок из-за цифрового рубля

Введение цифрового рубля может повлечь за собой рост процентных ставок в среднем на 0,5 процентных пункта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда правления Сбербанка Анатолий Попов.

"Понятно, что все будет зависеть от популярности цифрового рубля и объема средств, которые в конечном итоге там окажутся. Но если примерно 10% средств уйдут из "безнала" или даже наличных в безналичный рубль, а это деньги, которые покинут банковскую систему, то, наверно, можно ожидать роста процентных ставок где-то на пол процента. Нам кажется, что такие оценки вполне реалистичны", - сказал он.

В середине октября 2020 года ЦБ РФ в своем докладе представил концепцию цифрового рубля. Он будет иметь форму уникального цифрового кода, который будет храниться в специальном электронном кошельке, а передача цифрового рубля от одного пользователя к другому будет происходить в виде перемещения цифрового кода с одного электронного кошелька в другой.

Сбербанк предложил расширить свойства цифровой валюты на все безналичные деньги. По мнению госбанка, платежная система получит больше преимуществ от эволюции безналичного рубля, нежели от создания дополнительной цифровой валюты.