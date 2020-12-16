ПСБ: В ноябре зафиксирован минимальный с начала коронакризиса спад промышленного производства

По итогам ноября спад промышленного производства неожиданно замедлился более чем в 2 раза (-2,6%, против -5,5% г/г в октябре). Падение было минимальным с начала коронакризиса, отмечают аналитики ПСБ:



- Результаты ноября говорят о том, что негативное влияние «второй волны» пандемии оказалось ограниченным из-за отсутствия полномасштабного локдауна в России и странах-партнерах. С высокой долей вероятности спад реального ВВП по итогам года окажется меньше 4% (оценочно около -3,7%).