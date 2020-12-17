Всемирный Банк допустил рост доли россиян за чертой бедности до 14,2%

За чертой официально установленного уровня бедности в 2020 году могут оказаться до 14,2% населения страны, а компенсационные меры обеспечивают его снижение до 11,6%, что ниже прогноза по альтернативному сценарию, прогнозирует Всемирный банк в своем ежегодном докладе.

На уровень бедности повлияло сокращение реальных располагаемых доходов россиян. Они снизились на 8,4% во втором квартале и на 4,8% в третьем по сравнению с аналогичными периодами прошлого года, что является самым большим падением за несколько лет.

Всемирный Банк улучшил прогноз по спаду ВВП России с 5% до 4% в 2020 году. Это обусловлено более значительным, чем ожидалось ранее, оживлением экономики в третьем квартале. В 2021 и 2022 годах при условии введения в оборот вакцины от коронавируса рост экономики может составить 2,6% и 3% соответственно. Если же рост новых случаев заражения продолжится во втором полугодии 2021 года, показатели будут на уровне 0,6% и 2,8%.

Мы полностью солидарны с данной оценкой. При этом процент людей за чертой бедности примерно одинаков в любой крупной экономике. Но дьявол, как всегда, кроется в деталях. Официальная статистика не дает полной картины бедности. За прошлый год зарплаты в конвертах составили 13 трлн руб. Россияне живут намного богаче, чем кажется многим. Восстановление доходов в реальном выражении мы ожидаем по итогам 2021 года.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»