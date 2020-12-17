Сегодня Путин проведет ежегодную пресс-конференцию

В этом году из-за пандемии она пройдет в новом формате - по видео-конференц-связи с элементами прямой линии, сообщает ТАСС.

Об особенностях этого мероприятия журналистам ранее рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, Путин во время пресс-конференции будет находиться в своей резиденции в Ново-Огареве и будет видеть и слышать всех, кто задает ему вопросы.

Что касается элементов прямой линии, то вопросы для нее традиционно собираются через специальные сайт и приложение для мобильных устройств, в этой работе задействованы волонтеры Общероссийского народного фронта. В этом году россияне вновь могут направить президенту свои вопросы не только в текстовом виде, но и в мультимедийном формате, например, записав видеоролик. Сбор вопросов обычно продолжается до окончания мероприятия.