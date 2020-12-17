Россельхозбанк разместил новый выпуск облигаций объемом 10 млрд рублей по ставке 5,15% годовых

15 декабря 2020 года на Московской бирже состоялось размещение выпуска облигаций АО «Россельхозбанк» серии БO-005К-P объемом 10 млрд руб. со сроком обращения 90 дней, со ставкой купона 5,15% годовых.

Сбор заявок на новый выпуск был осуществлен 11 декабря 2020 года. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 5,20% годовых.

«Россельхозбанк первым из российских эмитентов предложил инвесторам облигации на срок 90 дней, что вызвало большой интерес и позволило получить более чем двукратную переподписку книги заявок», – прокомментировал Юрий Новиков, начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка.

Организатор размещения – АО «Россельхозбанк».