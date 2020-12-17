Дачная амнистия продлена на 5 лет

До 1 марта 2026 года продлен упрощенный порядок регистрации прав на недвижимость. Поправки вступят в законную силу 19 декабря 2020 года, сообщают в Росреестре.

Упрощенный порядок оформления прав граждан (так называемая «дачная амнистия») будет распространяться на индивидуальные жилые и садовые дома, построенные на садовых земельных участках, участках для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства.

Законом предусмотрено, что индивидуальный жилой или садовый дом должны соответствовать параметрам объекта ИЖС, определенным Градостроительным кодексом.

«Для граждан, начавших строительство до 4 августа 2018 года и не получивших разрешение на строительство, продлевается возможность направления уведомлений о строительстве жилых домов в уполномоченный орган. При этом, получать разрешение на строительство и разрешение на ввод объекта не нужно. Это позволит без лишних сложностей оформить свои права на строящуюся недвижимость» - сообщила юрисконсульт I категории юридического отдела Кадастровой палаты Иркутской области Татьяна Сукотнова.