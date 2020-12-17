В Шелехове со строительной компании за просрочку подписания документов взыскали 3,6 млн рублей

Между организациями был заключен договор о строительстве на сумму около 600 млн рублей. После возведения объекта акты выполненных работ не были подписаны в установленный срок, сообщают в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

Арбитражный суд Иркутской области обязал строительную компанию выплатить неустойку в размере 3,6 млн рублей. Глава компании проявил сознательность и выполнил свои долговые обязательства. Денежные средства с депозитного счета отделения судебных приставов перечислены на расчетный счет взыскателя. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.