Дерматологи рассказали о рисках при неправильном ношении маски

Правильное ношение маски и ее своевременная замена не вредят коже, рассказала РБК врач-дерматолог. Однако нарушение правил может привести к неприятным последствиям и обострениям кожных болезней.

Люди с заболеваниями кожи, а также склонные к аллергическим реакциям, должны внимательно относиться к соблюдению правил ношения лицевой маски, чтобы избежать неприятных последствий и осложнений. Эксперты-дерматологи рассказали РБК, как нужно правильно пользоваться маской и чего избегать.

Врач-дерматовенеролог ГБУЗ «МНПЦДК ДЗМ» Людмила Анохина считает, что правильное ношение маски не вредит здоровому человеку, однако у людей, склонных к высыпаниям на коже и аллергическим реакциям, неправильное ношение масок может усугубить течение заболевания.

«Не рекомендуется носить одну и ту же одноразовую маску в течение дня, это провоцирует воспаление, регулярно меняйте маску, не реже 1 раза в 2-2,5 часа, избегайте химически окрашенных масок», — советует Анохина. По ее мнению, есть ситуации, когда маску нужно сменить раньше, не дожидаясь, когда пройдет 2 часа.

«Это, например, скопившейся конденсат или вы чувствуете излишнюю влагу внутри маски при резком перепаде температур. Среда с повышенной влажностью — отличное условие развития бактерий», — предупредила врач. Кроме того, за кожей нужен правильный уход. «Не используйте в ежедневном уходе жирный крем или чрезмерно плотные тональные средства — это дополнительно забивает поры. Применяйте средства с более легкими текстурами, не забывайте регулярно увлажнять кожу», — порекомендовала собеседница РБК.