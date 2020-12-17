Центробанк предложил дать заемщикам две недели на отказ от навязанных услуг при выдаче кредита

По мнению Банка России, период охлаждения должен составлять 14 дней. Деньги за неоказанные услуги должны быть возращены заемщику по первому требованию после получения соответствующего заявления заемщика. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Банка России.

Действующее законодательство позволяет клиентам банков отказаться от любой навязанной услуги добровольного страхования, в том числе при потребительском кредитовании, в течение периода охлаждения — 14 дней. Правда, при этом кредитор имеет право изменить условия кредитования, например повысить ставку. С 1 сентября 2020 года период охлаждения распространился и на договоры коллективного страхования, когда договор со страховой компанией заключает банк, а потребитель к нему подключается.

Помимо полисов страхования клиенты банков приобретают вместе с кредитами и другие продукты.

Речь идет не о кросс-продажах (когда банк предлагает сразу несколько продуктов партнеров), а об обуславливании продаж, когда продукт продают только при условии приобретения дополнительного, говорил на конференции ассоциации банков «Россия» во вторник, 15 декабря, глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута. «Период охлаждения уже действует в отношении страхования, но, как показывает практика, есть и масса других продуктов, это могут быть юридические услуги, информационно-консультационные, мы видим большое многообразие того, что покупают потребители вместе с кредитами», — сказал он.