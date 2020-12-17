Вертолетную площадку Братской районной больницы модернизируют

В 2019 году по проекту развития санитарной авиации Иркутской области на территории Братской районной больницы была оборудована вертолетная площадка. Напомним, ранее вертолеты взлетали и садились в аэропорту Братска, поэтому доставка пациентов до медучреждений города занимала около получаса. Сейчас на это требуется порядка 5 минут.

Сегодня на вертолетной площадке районной больницы можно принимать воздушные суда санавиации только в светлое время суток. В следующем году при поддержке компании РУСАЛ площадка будет модернизирована. Для ночного взлета и посадки здесь установят светосигнальное оборудование, а также уложат бетонное покрытие. На эти цели металлурги направят 3,5 млн рублей. Готовится проектно-сметная документация.

- Этот проект для нас имеет огромное значение, - подчеркнул мэр Братского района Александр Дубровин. – Для экстренной эвакуации пациентов из отдаленных поселков необходимо принимать вертолеты санавиации в круглосуточном режиме. Безусловно, оперативная доставка больного в медучреждения Братска может сохранить ему жизнь.

Как отметила главный врач БРБ Марина Середкина, благодаря работе санитарной авиации пациенты из Братска и района при необходимости могут быть доставлены в лечебные учреждения областного центра.