Купить авто по QR-коду: Альфа-Банк запустил платежный сервис для автодилеров

Альфа-Банк запустил сервис приема платежей от физлиц по QR-коду. Для покупателя сервис бесплатный. А для продавца он в разы дешевле услуг эквайринга.

Оплата по QR-коду проста и удобна. Для нее не нужны платежные терминалы или какие-либо другие устройства. QR-код печатается на счете, покупатель считывает его с помощью смартфона и оплачивает в мобильном приложении Альфа-Банка. Деньги моментально оказываются на расчетном счете продавца, и клиент может сразу же уехать на новом авто.

За счет увеличенных лимитов сервис актуален для автодилеров — к нему уже подключились ГК «Автомир», «Авилон» и «Панавто». «Мы хорошо понимаем бизнес-модель и средний чек на этом рынке, поэтому установили лимит для автодилеров до 10 млн рублей. И уже видим, что сервис очень востребован, особенно в контексте роста продаж автомобилей», — отметил директор по работе с корпоративными клиентами Альфа-Банка Денис Кутасов.

«Сервис актуален для всех отраслей с высоким чеком. И прежде всего, для автомобильного ритейла, который несет высокие расходы на эквайринг в отсутствие максимальной фиксированной комиссии. Платежи по QR-коду позволяют глобально снизить издержки на получение оплаты от физического лица. Более того, сервис удобнее традиционного эквайринга: покупатель не привязан к кассе и свободен от очередей, оплату можно совершить в любом комфортном месте», — прокомментировала заместитель финансового директора ГК «Автомир» Юлия Яровенко.