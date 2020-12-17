Альфа-Банк подписал соглашение о сотрудничестве с Ростовской областью

Правительство Ростовской области и Альфа-Банк подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили губернатор Ростовской области Василий Голубев и президент Альфа-Банка Олег Сысуев.

Стороны договорились о сотрудничестве и совместном социально-экономическом развитии региона с помощью современных цифровых технологий. Основным направлением подписанного соглашения выступают задачи внедрения и развития в Ростовской области новых цифровых решений и реализация мероприятий национальной программы «Цифровая экономика». Кроме того, усилия сторон будут направлены на разработку предложений с целью реализации концепции «Цифровой регион».

«Ростовская область сегодня один из ключевых регионов для Альфа-Банка. Наша общая задача — создание качественных и выгодных финансовых решений для жителей и бизнеса. Соглашение, которое мы подписали сегодня, предусматривает объединение усилий для создания необходимых условий для развития региона как лидера реального сектора экономики, так и новых технологических решений в сфере цифровизации. Альфа-Банк сегодня располагает большим наработанным опытом и экспертизой в создании удобных цифровых решений для жителей всей страны, и готов делиться своими компетенциями для достижения результата», — Олег Сысуев, президент Альфа-Банка.

«Сегодня в нашем регионе взят курс на внедрение цифровых сервисов и технологий для создания комфортной и безопасной среды на территории всего региона. Национальная цель по цифровой трансформации, обозначенная Президентом страны — безусловный ориентир реализуемых сегодня изменений в Ростовской области. Партнерство с сильнейшими субъектами цифровой экономики, такими, как Альфа-Банк, и создание своих цифровых институтов развития, как «Центр цифровой трансформации» дают новые возможности для развития Дона как «Территории Цифры», — отметил губернатор области Василий Голубев.