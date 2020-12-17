Сбер предложил предпринимателям электронные ключи для macOS

Корпоративные клиенты Сбера теперь могут подтверждать операции в интернет-банке СберБизнес с компьютеров на macOS, используя усиленную электронную подпись. Разработка электронного ключа (токена), совместимого с ПО Apple, была одним из самых частых пожеланий пользователей СберБизнеса.

Новый электронный ключ разработан компанией «Актив» специально для Сбера по инициативе и при непосредственном участии Департамента кибербезопасности банка. Он позволяет подписывать договоры с банком и двусторонние документы пакетом. Находящиеся на токене ключи не могут быть скопированы и используются только внутри токена — это обеспечивает максимальную безопасность процедуры. Перед тем как предложить Рутокен TLS широкой аудитории, Сбер на протяжении 10 месяцев проводил пилотные испытания среди 1500 предпринимателей Москвы.

Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка:

- Сегодня нашим интернет-банком СберБизнес пользуется 550 тысяч предпринимателей, имеющих электронные ключи для подписания документов и файлов усиленной электронной подписью. Ключ для macOS мы запустили по многочисленным пожеланиям пользователей, которые теперь смогут работать с интернет-банком в той операционной системе, где им это удобно.

Заказать выпуск Рутокен TLS могут все клиенты интернет-банка СберБизнес, работающие с усиленной электронной подписью. Для этого им необходимо заполнить корректирующее заявление, указать в пункте 1.2 «Стандартный на ОС macOS», передать его в офис банка и оплатить комиссионный сбор.

Компания «Актив» — российский разработчик средств информационной безопасности, крупнейший в России производитель электронных идентификаторов, электронных ключей и решений для защиты программного обеспечения. Компания была основана в 1994 году и сегодня объединяет бренды «Рутокен» и Guardant. У «Актива» накоплен обширный опыт реализации значимых проектов в ИКТ, корпоративном, финансовом и государственном секторах. Для этого у компании есть все необходимые лицензии ФСБ и ФСТЭК России на разработку и производство средств защиты информации. Ежегодно компания производит более 1 млн токенов и смарт-карт и является лидирующим поставщиком средств аутентификации и электронной подписи в нашей стране. Компания закрывает потребности в ключевых носителях всех значимых аккредитованных удостоверяющих центров. Три четверти федеральных структур страны и большая часть российских коммерческих банков используют криптографические решения «Рутокен».