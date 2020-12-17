Примсоцбанк до конца года снижает ставки на ипотеку

В рамках новогодней акции банка ДОМ.РФ Примсоцбанк снижает ставки на ипотечные программы, действующие как на первичном, так и на вторичном рынке. Скидка в 0,5 процентных пункта распространяется на все новые заявки, поступившие с 27 ноября по 31 декабря 2020 года.



При этом сниженные процентные ставки доступны при условии получения кредита до конца этого года. Новогодняя акция распространяется на следующие программы кредитования:



• Дальневосточная ипотека

• Рефинансирование ипотеки другого банка

• Ипотека для медработников

• Покупка готового жилья

• Покупка квартиры на этапе строительства.



- В этом году мы поддержали масштабную новогоднюю акцию, снижение ставок распространяется почти на все ипотечные программы и продукты. Выгодными условиями могут воспользоваться практически все наши клиенты. При этом при подтверждении дохода выпиской из ПФ РФ они могут получить дополнительную скидку в 0,4 процентных пункта, - прокомментировал Илья Ткачук, начальник управления ипотечного кредитования ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».



Напомним также, что с 27 ноября по 31 декабря в банке действует акция «Черная пятница до конца года». В рамках акции цена базовой ставки по продуктам также снижена на 0,4%.



Узнать подробнее об условиях по акциям можно в офисах банка, на сайте Примсоцбанка, а также по телефону 8(800)350-42-02 либо *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.