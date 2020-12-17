ПСБ расширил сотрудничество с предприятиями госкорпорации "Роскосмос"

Более 80 предприятий ГК «Роскосмос» подписали с ПСБ договоры по обслуживанию сотрудников в рамках зарплатного проекта. В ближайшее время зарплатные карты ПСБ станут доступны более 50 000 сотрудников госкорпорации.

Каждый сотрудник ГК «Роскосмос», уже получивший карту с эксклюзивным отраслевым дизайном, может пользоваться целым набором привилегий в рамках зарплатного обслуживания. Среди них возможность без комиссий оплачивать коммунальные и другие услуги, бесплатно совершать переводы через систему быстрых платежей до 100 тыс. рублей в месяц в другие банки, без процентов снимать наличные в банкоматах любых банков на территории РФ. Еще одним важным преимуществом зарплатной карты является возможность выбора необходимого клиенту ежемесячного бонуса. Держатель карты может получать 5% годовых на остаток по карте или повышенный кешбэк до 7% по трем выбранным категориям товаров, плюс 1% кешбэка за все остальные покупки. Также для держателей карт «Мир» предусмотрен кешбэк до 20% за покупки в магазинах партнеров платежной системы «Мир». С такими условиями работники предприятий могут бесплатно выпустить до 4 дополнительных карт для себя и близких.

Сотрудникам ГК «Роскосмос» в рамках зарплатного проекта доступно кредитование на особых условиях - без дополнительных документов и посещения офиса они могут получить потребительский кредит от 700 тысяч до 5 млн рублей по ставке от 5,5% (при подключении финансовой защиты). При своевременной оплате заемщиком ежемесячных платежей, ставка автоматически снижается на 1 процентный пункт каждый год (максимальное снижение на 3 процентных пункта), таким образом она может достигнуть 2,5% годовых. Данное предложение распространяется и на рефинансирование до 5 кредитов сторонних банков.

Кроме того, любой желающий сотрудник ГК «Роскосмос» может улучшить свои жилищные условия, воспользовавшись специальными ипотечными программами со сниженными ставками. Семьи, в которых второй ребенок родился в 2018 году и позднее, могут оформить ипотеку или рефинансировать ранее взятый ипотечный кредит под 3,99% годовых. В рамках госпрограммы-2020 установлена ставка 5,85% годовых. При покупке квартиры без помощи государственных программ минимальная ставка на первичном рынке составит от 7,65% годовых.

За каждым предприятием ГК «Роскосмос» закреплен персональный менеджер от ПСБ для решения вопросов по всему перечню оказываемых услуг.

Соглашение о сотрудничестве по зарплатным проектам ПСБ и госкорпорация «Роскосмос» заключили 24 августа 2020 года на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020».