Банк «Открытие» стал лауреатом престижной премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2020. «Открытие private banking» получил премию в номинации «Лучшие решения по управлению благосостоянием». Кроме того, банк получил премию в номинации «Лучший российский банк для корпоративных клиентов». Церемония награждения состоялась 14 декабря в здании театра Et Cetera.

«Мы рады, что наши усилия по разработке индивидуальных инвестиционных стратегий и комплексных решений для состоятельных клиентов, наша финансовая экспертиза получили такую высокую оценку. Это подтверждает, что Открытие Private Banking остается одним из лидеров сегмента для клиентов private в России и мы приложим все усилия, чтобы сохранить и укрепить этот статус», - Прокомментировала руководитель «Открытие private banking» Виктория Денисова.

SPEAR'S Russia Wealth Management Awards – ежегодная премия для лучших представителей индустрии частного банковского обслуживания, управления большими капиталами и смежных индустрий. Организаторы премии в России – портал PBWM.ru и журнал SPEAR'S Russia. Независимый консультант – PwC. Премия учреждена и вручается по аналогии с британской премией SPEAR’S Wealth Management Awards. Церемония ежегодно проводится журналом SPEAR’S UK в Лондоне.