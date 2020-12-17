«Ростелеком» в Иркутске рассказал о защите бизнеса от киберугроз

«Ростелеком» провел в Иркутске онлайн-пресс-конференцию «Кибербезопасность и видеонаблюдение для бизнес-аудитории в условиях пандемии: новые угрозы и возможности их решения». На вопросы аудитории отвечали специалисты провайдера в области информационной безопасности и профессионального видеонаблюдения.

Эксперты рассказали о двукратном росте числа хакерских атак на стратегические предприятия России с начала года. Злоумышленники пытались завладеть почтой топ-менеджеров и установить контроль над цифровой инфраструктурой. Массовый переход на удаленную работу из-за пандемии коронавирусной инфекции обнажил уязвимости сетей организаций и предприятий.

«Большинство современных компаний видят успех развития бизнеса в цифровизации своего предприятия. При этом вопросы внедрения информационных технологий неразрывно связаны с обеспечением интернет-безопасности, — отметила Любовь Семенович, менеджер проектов макрорегионального филиала «Сибирь». —Продуктовый портфель нашей компании — это комплексные проекты по кибербезопасности, технологии собственной разработки, позволяющие защитить любые организации от хакерских угроз».

Участники конференции обсудили тему профессионального видеонаблюдения на иркутском рынке, что также актуально для бизнеса в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Эта услуга от «Ростелекома» позволяет удаленно контролировать рабочий процесс на складе или в цеху и применение сотрудниками средств индивидуальной защиты. Эти и другие проблемы могут решить аналитические модули с возможностью настройки под запросы компании.

«Мы всегда разрабатываем индивидуальное решение для клиента. Видеоаналитику адаптируем для прогноза продаж на основе подсчета покупателей и для оптимизации работы автотранспорта и складских объектов, — рассказал руководитель направления Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Дмитрий Сопко. — Наше видеонаблюдение способно оценить выкладку товара в наиболее посещаемых участках торгового зала и анализировать результат тепловизионного сканирования на входе в офис».

К онлайн-трансляции мероприятия подключились более 350 пользователей, в том числе представители СМИ и бизнеса Восточной Сибири. Аудиторию интересовали тарифы на услуги, сроки реализации индивидуальных проектов и возможности цифровой инфраструктуры «Ростелекома» в отдаленных районах региона.

«Я строил и запускал в эксплуатацию гостиницу и автомоечный комплекс, в которых организация видеонаблюдения была сложной задачей именно с точки зрения фиксации событий, значимых для принятия управленческих решений. Облачное видеонаблюдение “Ростелекома” позволяет реализовывать технологические задумки, которые еще совсем недавно были недоступны, — сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской области Алексей Жемчужников. — И в кибербезопасности у “Ростелекома” есть готовые решения, доступные малому бизнесу. Они позволяют не только оценить уязвимость экосистемы предприятия, но и немедленно пресечь попытки взлома компьютерной сети».

Подключить услуги для бизнеса, получить дополнительную информацию можно на сайте www.rt.ru , а также по единому бесплатному номеру 8 800 200 30 00.