Три команды из Иркутска стали чемпионами и призерами Международного инженерного чемпионата «CASE-IN»

Студенческая команда Иркутского национального исследовательского технического университета и две команды молодых инженеров Иркутской нефтяной компании завоевали награды Осеннего кубка Международного инженерного чемпионата «CASE-IN».

«CASE-IN» – это международная система соревнований по решению инженерных кейсов среди школьников, студентов и молодых специалистов ТЭК и МСК, входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей». Осенний кубок, организаторами которого выступают Фонд «Надежная смена», некоммерческое партнерство «Молодежный форум лидеров горного дела» и ООО «АстраЛогика», проводится для трех лиг: школьной, молодых специалистов и студенческой.

В финале Осеннего кубка VIII сезона встретились 29 команд школьников, 39 команд студентов и 13 молодежных команд компаний топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов страны.

- Второй год подряд проходит Осенний кубок, который позволяет студентам любых регионов России и молодым специалистам предлагать свои решения для топливно-энергетического комплекса. В этом году нам не удалось встретиться с чемпионами и призерами в рамках Российской энергетической недели. Но жизнь не стоит на месте, форум РЭН уже запланирован на следующий год, и я надеюсь, что в новом сезоне победители чемпионата смогут не только лично получить награды «CASE-IN», но и по традиции приехать на РЭН, принять участие в Молодежном дне, офлайн пообщаться с друзьями и руководителями компаний ТЭК, – отметил заместитель Министра энергетики России Антон Инюцын.

В финале студенческой лиги встретились 24 команды, представляющие 19 вузов. Им нужно было решить кейс «Инновационно-технологические точки роста на карте международной и российской энергетики». Команда ИРНИТУ «ШМАКОВ-ЦИ» стала серебряным призером Студенческой лиги. Семен Тарариев, Никита Буланов, Константин Селянгин и Евгений Стрижаков разработали варианты трансфера лучших инновационных практик и технологий в энергокомпаниях и смежных с энергетикой отраслях.

В Осеннем кубке «CASE-IN» отличились и иркутские молодые инженеры. В финале Лиги молодых специалистов 13 молодежных команд компаний топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов представили идеи инновационных start-up-проектов в активно развивающихся регионах России. Обладателями титула чемпионов в Лиге молодых специалистов стали участники команды Иркутской нефтяной компании «D.I.V.A.»: Артур Аслямов, Дмитрий Агапов, Василий Промахов и Игорь Шевель. Бронзовые медали получили и члены второй команды Иркутской нефтяной компании «PRO ТОиР»: Наталия Маркевич, Маргарита Филиппова, Антон Игнатов и Антон Марков.

Наградой студентам будут льготы при поступлении в магистратуру и аспирантуру вузов – партнеров чемпионата, а также сертификаты на обучение, а молодых специалистов ждут возможности карьерного роста в своей компании.