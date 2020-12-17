Число заболевших коронавирусом в Иркутской области достигло 37 тысяч

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса в Приангарье, согласно данным которой по информации на 17 декабря число заболевших коронавирусом в регионе достигло 37 тысяч – это данные с начала пандемии.
Читайте также:
17 декабря 2020
Из 279 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:
- в Иркутске – 55 (всего 14 293),
- в Ангарске – 34 (всего 3 782),
- в Братске – 29 (всего 2 473),
- в Усть-Илимске – 129 (всего 1 824),
- в Иркутском районе – 28 (всего 2 401).
Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:
- Иркутск – 14 293,
- Ангарск – 3 782,
- Братск – 2 473,
- Иркутский район – 2 401,
- Усть-Кутский район – 2 173.
Умерло за последние сутки 17 человек с коронавирусом, выздоровели – 246 людей.