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Число заболевших коронавирусом в Иркутской области достигло 37 тысяч

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса в Приангарье, согласно данным которой по информации на 17 декабря число заболевших коронавирусом в регионе достигло 37 тысяч  это данные с начала пандемии.

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Из 279 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

  • в Иркутске – 55 (всего 14 293),
  • в Ангарске – 34 (всего 3 782),
  • в Братске – 29 (всего 2 473),
  • в Усть-Илимске – 129 (всего 1 824),
  • в Иркутском районе – 28 (всего 2 401).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

  1. Иркутск – 14 293,
  2. Ангарск – 3 782,
  3. Братск – 2 473,
  4. Иркутский район – 2 401,
  5. Усть-Кутский район – 2 173.

Умерло за последние сутки 17 человек с коронавирусом, выздоровели – 246 людей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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