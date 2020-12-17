Милош Бикович, MARVEL и драмы: что смотрели иркутяне в 2020 году

Аналитики онлайн-кинотеатра МТС ТВ оценили трафик среди пользователей Иркутска и Иркутской области и назвали самые просматриваемые фильмы и сериалы. Информация представлена на основе статистики спроса жителей этого региона на кинокартины и сериалы за весь 2020 год.

Список самых популярных фильмов этого года у жителей Иркутска и области возглавила комедия «Холоп» (12+) с Милошем Биковичем, пользующаяся рекордным успехом по всей России. Второй по просмотрам стала «Веном» (16+), кинокартина из серии самой популярной вымышленной вселенной MARVEL. Главную роль в ней исполнил Том Харди. Третье место заняла еще одна работа режиссера «Холопа» – резонансная драма с Александром Петровым и Кристиной Асмус «Текст» (18+). Четвертым в рейтинге стал американский боевик с Киану Ривзом «Джон Уик 3» (18+). Пятерку лидеров замкнули «Фантастическая четверка: вторжение серебряного серфера» (12+) – еще одна экранизация комиксов MARVEL, и фантастический боевик «Код 8» (18+) про людей, обладающих сверхспособностями.

Выбирая между российскими и зарубежными сериалами, иркутяне отдают предпочтение проектам отечественного производства. Так, в топ-3 сериалов вошли только отечественные проекты. На первом месте расположился откровенный российский сериал «Содержанки» (18+) с Дарьей Мороз, Сергеем Буруновым, Александром Кузнецовым и Ириной Старшенбаум. На втором – ситком «Гранд» (16+), ставший продолжением полюбившегося миллионам «Отеля Элеон». Третье место заняла драма «Бывшие» (16+) с Любовью Аксеновой и Денисом Шведовым в главных ролях. Четвертое и пятое места заняли зарубежные драмы – фантастический сериал «Сирена» и обладатель более 60 международных кинопремий, один из знаковых проектов 2010-х – «Игра престолов» (18+).

В жанрах жители Иркутской области отдали предпочтение драмам. Вторым по популярности жанром стала научная фантастика, а комедия стала третьей.