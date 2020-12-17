ПИФ «ВТБ Капитал – Рентный доход» приобрел 45 000 кв. м индустриальной недвижимости

ВТБ Капитал Инвестиции и российский девелопер промышленных объектов PNK group подписали договор о покупке индустриальных зданий с арендным потоком общей площадью 45 000 кв. м в закрытый паевой инвестиционный фонд «ВТБ Капитал – Рентный доход». Объекты расположены в «PNK Парке Валищево» (Москва) и «PNK Парке Толмачево» (Новосибирск). Консультантом сделки выступила международная консалтинговая компания Knight Frank.

ЗПИФ «ВТБ Капитал – Рентный доход» предполагает получение инвесторами дохода от сдачи в аренду приобретенных в фонд площадей в объектах торговой, офисной и складской недвижимости.

«В этом году у всех нас была возможность в очередной раз убедиться, насколько для инвесторов стабилен рынок индустриальной недвижимости, – отмечает управляющий фондом «ПНК Девелопмент» и инвестиционной стратегией PNK rental Дмитрий Пилевин. – Это наша первая сделка с ВТБ Капитал Инвестиции, и мы рады, что их клиентам также станут доступны инвестиции в современные промышленные объекты, которые создает PNK group».

«Мы видим сегодня существенный спрос на возможности по инвестированию в недвижимость и стараемся предложить нашим клиентам лучшие решения. Снижение доходностей по вкладам стимулирует население на поиск альтернативных инструментов для преумножения сбережений. Снижение уровня глобальной неопределенности и начавшийся опережающий рост цен на жилую недвижимость позволяют рассматривать конец 2020 года как удачную точку входа инвестора на рынок коммерческой недвижимости», – отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания.

Сергей Кузичев, директор по инвестициям и управлению активами Knight Frank: «Складские комплексы PNK group являются привлекательным объектом для инвестирования, поскольку построены с использованием передовых технологий индустриального строительства и отвечают высоким требованиям арендаторов».