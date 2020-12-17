ИК «Фридом Финанс» – организатор и андеррайтер первого выпуска облигаций «Теплоэнерго»

ООО «Теплоэнерго» размещает первый выпуск биржевых облигаций (регистрационный номер выпуска 4B02-01-00574-R-001P от 10.12.2020) объемом 300 млн рублей на Московской бирже в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р (регистрационный номер программы 4-00574-R-001P-02E от 25.11.2020).

Размещение биржевых облигаций начнется 17 декабря в 10.00 мск, организатором и андеррайтером выпуска выступит ИК «Фридом Финанс». Для эмитента это первый выпуск биржевых облигаций в рамках программы. Компания имеет кредитный рейтинг АКРА («А»), прогноз – стабильный. Ставка купона составит 10%. Номинал облигаций 1000 рублей.

«Мы видим активное развитие сегмента долгового финансирования на российском фондовом рынке. Привлечение финансирования посредством размещения биржевых облигаций становится все более популярным решением для отечественных компаний среднего бизнеса. Этот выпуск позволит дать мощный толчок росту и развитию проектов ООО «Теплоэнерго» – российской теплоснабжающей организации, работающей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Мы рады видеть, как ежегодно растет количество новых эмитентов и облигационных выпусков, а ИК «Фридом Финанс» готова помочь компаниям разместиться быстро и эффективно благодаря накопленной за годы работы на фондовом рынке экспертизе», – прокомментировал Сергей Носов, директор департамента корпоративных финансов ИК «Фридом Финанс».