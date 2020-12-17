Более 3,6 тыс. жителей Приангарья участвуют во Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности

До 18 декабря 2020 года каждый желающий может оценить уровень своих финансовых знаний, ответив на вопросы Всероссийского онлайн-зачета по финансовой грамотности. В этом году он состоит из двух частей. Это и вопросы для граждан о вкладах, кредитах, страховании, и для предпринимателей с вариантом выбора уровня сложности — базовый или продвинутый.

«На проверку собственных знаний в области финансовой грамотности участникам дается один час, но при этом количество попыток не ограничено. Ответить нужно на 30 вопросов. Если участник справляется хотя бы с 20 из них, то получает именной сертификат. Дополнительный бонус – это индивидуальные рекомендации, на какие пробелы в знаниях по финансовой грамотности обратить внимание каждому из участников», — отметил Игорь Коржук, управляющий Отделением Иркутск Банка России.

В прошлом году Всероссийский зачет смогли сдать 30% его участников. До завершения онлайн-зачета осталось два дня. Проверить свои знания финансовой грамотности можно после регистрации на сайте https://finzachet.ru/