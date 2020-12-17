Благотворительная акция «Время помогать» завершит череду волонтёрских проектов РУСАЛа в 2020 году

РУСАЛ проводит акцию «Время помогать» для волонтёров в 16 городах присутствия компании с общим благотворительным фондом 2 млн рублей. Присоединиться к событию смогут до 400 человек: в каждом городе добровольцы объединяются в пять команд из пяти участников. 10 самых активных, отзывчивых и дружных команд-участниц получат от компании полезные призы.

В игре участвуют команды волонтёров из Ачинска, Бокситогорска, Братска, Волгограда, Каменска-Уральского, Кандалакши, Краснотурьинска, Красноярска, Михайловска, Москвы, Новокузнецка, Саяногорска, Североуральска, Тайшета, Шелехова и посёлка Таёжный Красноярского края.

19 декабря команды встретятся на виртуальной площадке и попробуют свои силы в решении волонтёрских кейсов и логических задач, генерировании новых идей проектов и планировании будущих акций. Заработанные командами баллы будут преобразованы в денежные средства, которые добровольцы направят на адресную помощь своим подопечным — семьям с тяжелобольными детьми, которые нуждаются в лечении или реабилитации, социальным учреждениям, приютам для бездомных животных.

Кроме того, с 10 по 28 декабря корпоративные волонтёры РУСАЛа проведут серию благотворительных акций адресной помощи некоммерческим организациям, социальным учреждениям и отдельным гражданам, пострадавшим во время пандемии в 2020 году.

- В этом году команда молодежного совета Братской промплощадки выбрала в качестве благополучателя детский дом-интернат «Росток» для умственно-отсталых детей. Мы надеемся выиграть средства, на которые оборудуем для детей творческий уголок, - рассказала Наталия Налоева, председатель молодежного совета БрАЗа. - На заводе мы организовали сбор подарков для ребят из интерната и областной детской туберкулезной больницы. Сотрудники очень активно принимают участие в благотворительной новогодней акции, и уже совсем скоро ребятишки получат подарки к Новому году.

«Время помогать» – масштабный проект, объединивший две ключевые акции компании РУСАЛ по преодолению пандемии коронавирусной инфекции на территории нашей страны. В нем приняли участие более 1000 корпоративных волонтеров РУСАЛа: в период самоизоляции они организовывали доставку продуктовых наборов ветеранам предприятий компании. Адресную помощь в рамках акции получили более 21 тысячи пожилых людей. Осенью корпоративные волонтёры РУСАЛа помогали подготовить к сдаче семь медицинских центров по лечению внебольничной пневмонии, построенные компанией в регионах присутствия. Благодаря их участию медицинские центры уже сегодня принимают пациентов.

Акция реализуется в том числе с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Традиции добровольчества и волонтерства заложены основателем Компании РУСАЛ Олегом Дерипаска более 10 лет назад.