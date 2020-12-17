Иркутской области дадут почти 150 млн рублей на проект по обращению с ТКО

Иркутская область получит из федерального бюджета 149,2 миллиона рублей на мероприятия регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», который является частью нацпроекта «Экология», сообщает пресс-служба регправительства.

Деньги распределят между регоператорами РТ-НЭО Иркутск и РСО, которые в условиях пандемии оказывали непрерывные услуги по обращению с отходами.

«Результат регионального проекта Иркутской области «Комплексная система обращения с ТКО» национального проекта «Экология» будет считаться достигнутым при условии, что доля населения, которой будет предоставляться коммунальная услуга, составит не менее 90 процентов», – говорится в сообщении.

Напомним, национальный проект «Экология» запущен для эффективного обращения с отходами, включая ликвидацию несанкционированных свалок. Он создан и для снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, уменьшения не менее чем на 20 процентов совокупного объема выбросов.