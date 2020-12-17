Мишустин подписал постановление о поддержке предпринимателей в зоне «Усольехимпрома»

Предприниматели, работающие на территории промплощадки, получат поддержку федерального центра, сообщают в администрации Иркутской области.

«Представителям бизнеса будут компенсированы затраты на мероприятия по защите работников от вредного воздействия загрязняющих веществ. Кроме того, за счёт федеральных средств будут отремонтированы автомобильные дороги для транспортного обеспечения промышленной площадки. Всего на это планируется направить около 50 млн рублей. Главная цель поддержки – продолжение работы предприятий и сохранение рабочих мест»,- сообщается на официальном интернет-портале Правительства РФ.

К концу 2024 года правительство планирует создать в Усолье-Сибирском новую среду для жизни граждан и инфраструктуру для социально-экономического развития города.