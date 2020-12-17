Первую в истории хрущевку 355-й серии в Ангарске снесли

Правительство Иркутской области сообщило, что в городе Ангарске снесли первый в истории страны дом 355-серии 1959 года постройки.

«Такое решение приняли специалисты подрядной организации, выполняющей работы по разборке дома в соответствии с проектом организации демонтажных работ», – говорится в сообщении.

Работники обнаружили, что дом – ветхий и представляет угрозу безопасности людей. Бывшим жильцам объекта власти предоставили квартиры.

«Инструментальное обследование началось еще во время расселения жильцов. Не мешая им, специалисты изучили состояние конструкций, стен, перекрытий, их толщину, прочность, работоспособность», – отмечается в сообщении. Кроме того, взяты пробы для лабораторных исследований.

По информации правительства, в Иркутской области около 1,3 тысячи домов 335-й серии. Больше всего их в Ангарске – около 500. Также подобные строения есть в Иркутске, Зиме, Усолье-Сибирском, Хомутово и в других населенных пунктах.

Семь домов включены в реестр жилых домов, имеющих дефицит сейсмостойкости, признанных аварийными и подлежащими сносу.