Глава Иркутской области подписал соглашение о сотрудничестве с банком «Открытие»

Правительство области предполагает совместную маркетинговую и обучающую работу региона и ПАО Банк «ФК Открытие», сообщают в пресс-службе правительства области.

Также особое внимание уделено взаимодействию в сфере строительства жилья и объектов социальной инфраструктуры на основе государственно-частного партнёрства.

- Необходимо определить правильное соотношение средств федеральных и региональных бюджетов, а также частных инвестиций. Банк здесь не только финансирующая сторона. Он гарантирует, что объект будет завершен в срок, а также снимает с бюджета все риски, -отметил Президент ПАО Банк «ФК Открытие» Михаил Задорнов.

- Сегодняшнее соглашение – это новый вектор развития. Самое главное, что от этого выиграют жители региона. Ведь в конечном итоге – это и строительство новых объектов, и создание комфортных условий жизни, - резюмировал Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.