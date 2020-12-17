Владимир Путин заявил, что собирается поставить себе прививку от коронавируса

Глава Российской Федерации Владимир Путин во время пресс-конференции 17 декабря заявил, что собирается поставить себе прививку от коронавируса. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».

«Специалисты нам говорят о том, что те вакцины, которые на сегодня поступают в гражданский оборот, предусмотрены для граждан в определенной возрастной зоне. И до таких, как я, вакцины пока не добрались.<...> Я прислушиваюсь к советам специалистов, и поэтому пока этой вакцины не поставил, но я обязательно это сделаю», – заявил глава государства.

Президент страны также отметил, что намерен привиться от COVID-19 сразу, как это станет возможным.