Отдельная структура для развития внутреннего туризма появится в России

Глава России Владимир Путин во время пресс-конференции 17 декабря заявил, что в стране появится отдельная структура, которая будет заниматься развитием внутреннего туризма. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».

«Создается структура, которая будет заниматься исключительно внутренним туризмом. Недавно, буквально вчера-позавчера я разговаривал с Дмитрием Чернышенко (зампредседатель правительства РФ – прим. ред.), который ведет это направление. Он активно включился. <…> Мы даем себе отчет в том, насколько это важно для государства», – отметил Путин.

Президент также обратился к СМИ с просьбой поддержать развитие внутреннего туризма и чаще показывать, какие возможности для местных и зарубежных туристов имеет страна.