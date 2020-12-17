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Отдельная структура для развития внутреннего туризма появится в России

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Глава России Владимир Путин во время пресс-конференции 17 декабря заявил, что в стране появится отдельная структура, которая будет заниматься развитием внутреннего туризма. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». 

«Создается структура, которая будет заниматься исключительно внутренним туризмом. Недавно, буквально вчера-позавчера я разговаривал с Дмитрием Чернышенко (зампредседатель правительства РФ – прим. ред.), который ведет это направление. Он активно включился. <…> Мы даем себе отчет в том, насколько это важно для государства», – отметил Путин.

Президент также обратился к СМИ с просьбой поддержать развитие внутреннего туризма и чаще показывать, какие возможности для местных и зарубежных туристов имеет страна.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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