Власти РФ подарят на Новый год всем семьям, где есть дети до 7 лет, по 5 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции 17 декабря заявил, что власти страны в честь Нового года подарят всем семьям РФ, в которых есть дети до 7 лет, по 5 тысяч рублей, а. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».

«В этом году в силу эпидемических ограничений отменены все массовые мероприятия, связанные с детскими елками, отменены массовые мероприятия в театрах, детских студиях и так далее. А праздник необычный, он связан с ожиданиями, надеждами на будущее. <...> Я перед тем как сюда прийти посоветовался и с правительством, и с администрацией президента, и мы договорились о том, что страна сделает детям подароr. Небольшой, скромный, но тем не менее. Всем семьям, где есть дети до 7 лет, выплатим по 5 тысяч рублей», – заявил Путин.