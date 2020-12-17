Путин: Ответственность за ликвидацию накопленного ущерба экологии лежит на властях - региональных и федеральных

Ответственность за ликвидацию накопленного ущерба экологии лежит на властях - региональных и федеральных. Об этом заявил Президент России во время ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента программы «Вести-Иркутск» Елены Малышкиной о масштабных экологических происшествиях, которые произошли в этом году.

- Проблему нужно разделить на две части. Первая касается так называемого накопленного ущерба - то, что связанно с деятельностью предприятий, которые остались ещё с советских времён. И ответственность тут лежит на властях - региональных и федеральных. И чем быстрее мы этим займёмся, тем лучше. Есть и другие проблемы – новые, техногенные. Ответственность лежит на плечах загрязнителей. Она должна соответствовать уровню ущерба, который был нанесен, - сказал Владимир Путин.

Ситуация с накопленным ущербом экологии напрямую касается Иркутской области. В этом году в нашем регионе начались масштабные работы по ликвидации отходов на промышленной площадке бывшего ООО «Усольехимпром».

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отметил, что это приоритетная задача, обозначенная Президентом страны.

- В этом году достигнуты значимые результаты, которые очевидны и региональному, и федеральному Правительству. А главное, их видит население региона. Конечно, приступая к реализации проекта ликвидации отходов, мы понимали риск непредвиденных обстоятельств, которые могли возникнуть в процессе работы. На промплощадку «Усольехимпрома» федеральным центром были направлены силы Минобороны, МЧС России и других ведомств. Периметр площадки круглосуточно патрулировался сотрудниками Росгвардии. Хочу отметить, что Минобороны проделало серьезную работу, благодаря которой удалось избежать выброса вредных веществ в атмосферу, - рассказал Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев по окончании пресс-конференции Владимира Путина.

Глава региона подчеркнул, что в Усолье-Сибирском была проведена работа с населением. Информация обо всех мероприятиях, которые проводились на территории промплощадки, оперативно доводилась до жителей города через средства массовой информации, официальные группы в соцсетях.

На данный момент угрозы жизни и здоровью людей нет. С опережением графика запланированные на 2020 год работы выполнены. Приведены в безопасное состояние 17 аварийных емкостей, содержащих токсичные вещества, завершается ликвидация двух скважин рассолопромысла и подземной нефтяной линзы. Демонтирована наземная часть цеха ртутного электролиза – основного источника загрязнения территории.

Специалисты Федерального экологического оператора (подразделение Госкорпорации «Росатом») продолжают вести работы в Усолье -Сибирском. В 2021 году запланировано ликвидировать оставшиеся скважины, завершить демонтаж цеха ртутного электролиза, полностью локализовать нефтяную линзу с устройством очистных сооружений. Весь комплекс мероприятий, который включает в себя и социально-экономическое развитие территории, рассчитан до 2024 года.

- Оздоровление экологии Усолья-Сибирского должно стать толчком для развития всего города. Уже есть большие планы на использование площадки бывшего «Усольехимпрома» после очистки, поступают предложения от малого и среднего бизнеса. А это новые предприятия, рабочие места, профессиональная переподготовка жителей. Наша задача создать в Усолье-Сибирском современную инфраструктуру для комфортной и безопасной жизни людей. И среди первоочередных задач – ремонт водовода весной 2021 года, - сказал Игорь Кобзев.