Бурятия представит зимнюю чартерную программу крупным игрокам туротрасли

17 декабря Глава Бурятии Алексей Цыденов и министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова проведут в Москве выездную презентацию «Туристическая Бурятия. Открытые Возможности - 2021». Они представят туристские продукты Республики Бурятия на сезон 2021-2022 г. для корпоративных клиентов, крупных федеральных компаний, работающих в области туриндустрии.

В мероприятии примут участие туроператоры «NTK-Intourist», ТУИ Россия, «Russia Discovery», ведущая российская управляющая компания в сфере гостиничного бизнеса COSMOS GROUP, российская управляющая компания в сфере гостеприимства и управления отелями «ГОСТ Отель менеджмент», медиахолдинг для профессионалов туристического бизнеса Профи Трэвэл, ПАО Байкальский Сбербанк, Внешэкономбанк, компания «Тик Ток» в России, ООО «Кемпинг Парк Владивосток» и компании, предлагающие отдых в глэмпингах: Ассоциация глэмпингов России, компания «Гуляй-город», «Лес и море».

Делегация из Бурятии расскажет о зимней чартерной программе TUI Россия «Магия Зимнего Байкала». Чартерная цепочка из Москвы в Улан-Удэ стартует 6 февраля 2021 года. Рейсы будут выполняться авиакомпанией «Уральские авиалинии» еженедельно по субботам до 27 марта. Для бронирования уже доступны семь пакетных экскурсионных программ. Гостям, кроме отдыха на зимнем Байкале, будут предложены экскурсии в буддийские храмы, в деревню старообрядцев, Сретенский монастырь, катание на собачьих упряжках.

Также во время презентации в Москве расскажут о проектах, реализуемых совместно со Сбербанком России и представят лучшие проекты участников «ТурАкселератор. Бурятия».

В рамках презентации будут подведены итоги образовательного проекта «ТурАкселератор. Бурятия», который стартовал в Бурятии с 1 ноября. Наградят четыре лучших проекта-финалиста по направлениям: «Сервисы и сувениры», «Турпродукт», «События» и «Инфраструктура».