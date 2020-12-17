В Иркутской области введены льготы по транспортному налогу для бизнеса

В Иркутской области утверждены дополнительные льготы по транспортному налогу для организаций и индивидуальных предпринимателей, сообщается на сайте ФНС. В рамках оказания мер поддержки, в том числе в связи с ухудшением ситуации при распространении коронавирусной инфекции, принят Закон Иркутской области от 23.11.2020 №99-оз «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области», устанавливающий дополнительные льготы по уплате транспортного налога.

Статья 2 Закона Иркутской области от 04.07.2007 № 53-оз «О транспортном налоге» дополнена п. 4 и п. 5., в соответствии с которыми при условии получения организациями не менее 70% дохода от осуществления видов деятельности на территории Иркутской области, указанных в приложении к закону, возможно уплачивать налог в размере 50 процентов от установленных налоговых ставок за налоговый период 2020 года. Индивидуальные предприниматели, занимающиеся на территории региона одним или несколькими видами деятельности, поименованными в законе, уплачивают налог по аналогичной схеме – в размере 50 процентов. При этом транспортные средства должны быть зарегистрированы не позже 1 марта 2020 года.

При наличии у налогоплательщика прав на получение льгот по иным основаниям, предусмотренным настоящей статьей, налоговая льгота предоставляется по одному основанию по его выбору.

Чтобы воспользоваться правом на налоговую льготу, налогоплательщику-индивидуальному предпринимателю необходимо до 1 мая 2021 года подать заявление в налоговый орган по месту жительства или направить его с помощью онлайн-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика» индивидуального предпринимателя.