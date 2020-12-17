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Игорь Кобзев опроверг информацию о введении локдауна в регионе

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Губернатор Иркутской области возмущён появившейся в интернет-пространстве информацией о массе дополнительных запретов, которые якобы будут введены в регионе.

- Ссылаются на мои решения в ходе проведения оперативного штаба по противодействию коронавируса. Приводят данные о закрытии школ, фитнес-центров, торговых центров, театров и кинотеатров. Заявляю: эта информация не соответствует действительности. Я уже говорил на своей пресс-конференции и готов повторить – локдауна в нашем регионе не будет, - подчеркнул глава региона на своей странице в Instagram.

По данным оперштаба, на 17 декабря число заболевших коронавирусом в регионе достигло 37 тысяч, за последние сутки зарегистрировано 279 новых случаев заражения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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