Игорь Кобзев опроверг информацию о введении локдауна в регионе

Губернатор Иркутской области возмущён появившейся в интернет-пространстве информацией о массе дополнительных запретов, которые якобы будут введены в регионе.



- Ссылаются на мои решения в ходе проведения оперативного штаба по противодействию коронавируса. Приводят данные о закрытии школ, фитнес-центров, торговых центров, театров и кинотеатров. Заявляю: эта информация не соответствует действительности. Я уже говорил на своей пресс-конференции и готов повторить – локдауна в нашем регионе не будет, - подчеркнул глава региона на своей странице в Instagram.

По данным оперштаба, на 17 декабря число заболевших коронавирусом в регионе достигло 37 тысяч, за последние сутки зарегистрировано 279 новых случаев заражения.