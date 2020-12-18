Сбербанк выделит 25 млрд рублей на строительство моста через Лену

Сбербанк выступит финансовым партнёром концессии по созданию мостового перехода через реку Лену в Якутии. Банк открывает концессионеру кредитную линию на 10 лет с лимитом до 25 млрд рублей, первая выборка средств запланирована на декабрь 2020 года. Проект реализуется на основе концессионного соглашения, подписанного 13 февраля 2020 года между Правительством Республики Саха (Якутия) и консорциумом Госкорпорации «Ростех» и Группы «ВИС».

Церемония подписания кредитного соглашения прошла при участии Председателя Правления Сбербанка Германа Грефа; главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева; генерального директора Госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова и председателя совета директоров Группы «ВИС» Игоря Снегурова.

Автодорожный мостовой переход будет построен около села Старая Табага на левом берегу Лены и села Хаптагай — на правом берегу. Он станет ключевым элементом Северного широтного пояса на Востоке России, соединит федеральные автомобильные дороги «Колыма», «Вилюй», «Лена» и обеспечит круглогодичное сообщение между Якутией, Амурской, Магаданской, Иркутской областями и Хабаровским краем.

Общий объём бюджета проекта на инвестиционной стадии оценивается в 83 млрд рублей. Окончательная стоимость строительства трёхпилонного вантового моста протяжённостью 3,2 км будет определена по итогам прохождения экспертизы проектной документации. Помимо самого моста через Лену, проект предусматривает возведение трёх пойменных мостов, путепровода и двух транспортных развязок. Общая протяжённость создаваемой транспортной инфраструктуры составит 14,7 км.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка России:

- Для нас большая честь поддержать значимый для всей страны инфраструктурный проект, который даст огромный экономический эффект. По прогнозам, строительство моста увеличит грузопоток до 6 млн тонн, а пассажиропоток — до 8 млн человек в год. Ежегодная экономия регионального бюджета благодаря изменению логистики северного завоза превысит 4 млрд рублей. Помимо этого, новый мост значительно улучшит качество жизни людей в регионе. Появление моста повысит уровень транспортной доступности населения Якутии с учётом обеспечения круглогодичного проезда по федеральным трассам ʺВилюйʺ и ʺКолымаʺ с 20,9% до 83% в течение всего года.

Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия):

- Строительство моста через реку Лену — один из важнейших инфраструктурных проектов в истории северо-востока страны, включённый в Национальную программу развития Дальнего Востока. Проект ещё в 2019 году был поддержан Президентом России Владимиром Путиным. Мостовой переход призван обеспечить связность огромных территорий нашей страны. Проект поможет снизить цены на товары для населения, увеличить ВРП и сэкономить миллиарды рублей бюджетных средств, выделяемых на северный завоз. Вхождение Сбербанка в пул партнёров строительства Ленского моста подтверждает надёжность и национальный приоритет проекта

Сергей Чемезов, генеральный директор корпорации «Ростех»:

- Многостороннее партнёрство с участием местной власти и крупных компаний, таких как Сбер, ʺРостехʺ, Группа ʺВИСʺ позволяет реализовать наши планы на высоком уровне и в сжатые сроки. Новая транспортная артерия до 70 процентов сократит логистические затраты на доставку продукции. Создаст дополнительные условия для развития производств в сфере лесной промышленности, нефтепереработки, металлургии, переработки других видов сырья. Такие проекты, безусловно, двигают вперед экономику регионов и страны.

Игорь Снегуров, председатель совета директоров Группы «ВИС»:

- Это уникальный инфраструктурный проект не только для России, но и для мира. В условиях вечной мерзлоты таких сооружений ещё никто не строил. Ленский мост десятилетиями откладывался в ʺлист ожиданияʺ — находились более важные задачи. Между тем проект имеет стратегическое значение не только для нескольких регионов, не имеющих логистических связей, но и для развития всего Востока России. Позиция президента по этому проекту сдвинула его с мёртвой точки, и мы, как концессионер, полностью выполняем свои обязательства в соответствии с подписанной дорожной картой.

В ноябре 2019 года Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству России проработать вопрос о строительстве мостового перехода через реку Лена. Концессия по созданию моста включена в Национальную программу по развитию Дальнего Востока до 2025 года и рекомендована Правительственной комиссией по транспорту к включению в комплексный план расширения и модернизации магистральной инфраструктуры.

В настоящее время консорциум ГК «Ростех» и Группы «ВИС» завершил разработку документации по первому этапу проекта, она передана на рассмотрение Госэкспертизы. Этот этап включает подготовку территории строительства и позволит начать работы, не дожидаясь выхода из экспертизы основной части проекта, которую планируется завершить в мае 2021 года. Проектирование мостового перехода ведёт «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург», проектировавший мосты на остров Русский и в Крым.

Ленский мост соединит Транссибирскую и Байкало-Амурскую магистрали с Северным морским путём, а в перспективе может создать международный транспортный коридор между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом. Реализуемый проект будет иметь для региона значительный мультипликативный эффект: создание новых рабочих мест, рост поступлений в бюджет, развитие прилегающих территорий и улучшение качества жизни населения. Совокупный положительный эффект на рост ВРП республики оценивается в 3% ежегодно. По итогам оценки социально-экономических эффектов, произведённой Минэкономразвития России, эффекты от строительства Ленского моста более чем в 1,6 раза превышают инвестиции в его создание.