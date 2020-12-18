«СберСпасибо» и «Коркунов» подарят миллион бонусов за покупку шоколада

Клиенты программы лояльности «СберСпасибо» получат повышенные бонусы за покупку продукции бренда «Коркунов», а также шанс стать обладателем одного миллиона бонусов.

Акция продлится до 31 декабря 2020 года. Для участия клиенту необходимо быть зарегистрированным в программе лояльности «СберСпасибо» и оплачивать картой СберБанка покупки шоколадных изделий бренда «Коркунов» в любых розничных и интернет-магазинах. В активности участвует вся линейка продукции «Коркунов» — от шоколадных плиток до конфет в коробках.

Участников акции ждёт 10% бонусов за каждую покупку, а также шанс получить один миллион бонусов.

Подробное описание акции читайте на сайте или в мобильном приложении программы «СберСпасибо».

Андрей Писарев, генеральный директор программы «СберСпасибо»: