60% продаж сложных инвестиционных продуктов приходится на неопытных клиентов

Доля продаж банками сложных инвестиционных инструментов клиентам, не имеющим нужного опыта, превышает 60%, говорится с сообщении РБК со ссылкой на ответ Центрального банка.

Представитель ЦБ сообщил, что регулятор провел «плановую встречу с участниками рынка в ходе обычной надзорно-разъяснительной работы». «В ходе встречи обсуждались результаты мониторинга предложения в банках инвестиционных продуктов, где регулятор фиксирует ряд недобросовестных практик при продаже сложных продуктов неквалифицированным инвесторам. В частности, последний мониторинг показал, что более 60% таких продаж являются продажами сложных продуктов и структурных инструментов гражданам, не имеющим соответствующих знаний и опыта», — заявили в Банке России.

По словам двух источников РБК на финансовом рынке, встреча с представителями Банка России состоялась в четверг, 17 декабря. Регулятор попросил участников рынка сообщить о приведении деятельности в соответствие с рекомендациями, сказал один из них. По его словам, в обоснование рекомендаций ЦБ приводил статистику о том, что более четверти продаж структурных продуктов приходится на граждан старше 50 лет. В то же время две трети структурных продуктов имеют защиту капитала, указал собеседник РБК. Другой источник на финансовом рынке уточнил, что брокеры выступают против ограничений на маржинальную торговлю, поскольку нет подтверждений, что такие услуги навязываются клиентам.