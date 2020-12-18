После объявления президента о выплате семьям с детьми до семи лет подали более 100 тыс. заявлений

В Минцифры отметили, что за первые два часа после заявления президента на новую выплату подали более 100 тысяч заявлений через портал Госуслуг.

В ведомстве уточнили, что заявление необходимо подавать в случае, если ранее не оформлялись выплаты на детей до 16 лет, или указанный ранее счет был закрыт.

Большинству семей новая выплата будет перечислена автоматически, на основании ранее поданных заявлений на выплаты на детей в возрасте до 3 лет и с 3 до 16 лет. Ее получат семьи с детьми, рожденными с 18 декабря 2012 по 31 марта 2021 года.

На портале Госуслуг можно подать заявление для назначения новой единовременной выплаты: posobie2020.gosuslugi.ru.

Оформлять заявление необходимо только если: